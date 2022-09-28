Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO yeni akademik yıla hazır

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, müdür yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda yeni kayıtlanan öğrencilerin işlemleri, ders kayıt yenileme işlemleri, derslerle ilgili bilgilendirme, dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, dersliklerin ve laboratuvarların son durumları görüşüldü.

Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilekleriyle sona erdi.