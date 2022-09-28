İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO yeni akademik yıla hazır

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2022-2023 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, müdür yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda yeni kayıtlanan öğrencilerin işlemleri, ders kayıt yenileme işlemleri, derslerle ilgili bilgilendirme, dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, dersliklerin ve laboratuvarların son durumları görüşüldü.



Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilekleriyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.