Nazilli SGK'da EYT yoğunluğu

EYT kanununun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşların SGK önündeki yoğunluğu sürüyor.

Meclisten geçtikten sonra karara bağlanan EYT'nin ardından geçtiğimiz Cuma günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EYT kanunu ile birlikte SGK binaları önünde yoğunluk başladı. Emekli adaylarına hizmet vermeye başlayan kurumda yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

“İş yoğunluğumuz SGK tarihinde ilk kez bu kadar arttı"

Emekli adaylarından ve personelden başvuru sürecinde sabırlı olmalarını beklediklerini ifade eden SGK Nazilli Merkez Müdürü Erdem Esentürk: “İlk etapta primleri ve sigortalılık süreleri tamam olup ta yaşını bekleyenlerden EYT emeklilik başvuruları nedeniyle SGK'lar Mart ayı boyunca yoğun bir süreç yaşayacak. Bu durum sigortalıların şartları tamamlandıkça gelecek aylarda da devam edecektir. Geçtiğimiz Cuma günü EYT kanunu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk gün vatandaşımızın bundan pek haberi olmamasına rağmen kurumumuza bin 150 kişi müracaat etmiş bunların 689'u emeklilik talebinde bulunmuştur. Nazilli'mizde İlk etapta prim gününü tamamlayan yaklaşık 3 bin ila 5 bin arasında emekli olabilecek vatandaşımızın olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle ay sonuna kadar SGK Müdürlüğümüzde iş yoğunluğumuz giderek artacaktır. Bu hafta TBMM'ne borç yapılandırması kanunu da gelirse Bağ-Kur'lu olup da prim ve ihya borçlarını ödeyenlerle birlikte bu sayı 6-7 binleri bulabilecektir. Tabii ki bizim iş yoğunluğumuz SGK tarihinde ilk defa bu kadar artmış olacaktır. Bu süreçte emeklilik için müracaatta bulunacak vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını, personelimizden ise metanetli olmalarını bekliyoruz. Emekli olacak vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dilerken personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kurum hizmet binası önünde herhangi bir yağmur veya güneşten etkilenmemeleri için Nazilli Belediyesi tarafından çadır ve sandalye kurulumu da yapılarak emekli adaylarına başvuru sürecinde destek verildi.