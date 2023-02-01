Nazilli son sürat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi'nin tüm müdürlük ve birimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazilli programı öncesi teyakkuza geçti. Belediye Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çerçeveli bir çalışma yapılarak gerekli tedbirler alındı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; ağaç budama ve hijyen çalışmaları ile yabani otların temizliğini gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise, refüjlerin bakım ve onarımlarını yaparak kaldırımların boyama işlemlerini yürüttü. Ayrıca ekipler tarafından miting alanı Türk bayrakları ile donatıldı.

Tüm Nazilli halkını 4 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak toplu açılış programına davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Türkiye Yüzyılı, Nazilli Yüzyılı' sloganı ile coşkulu bir program için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz sahada büyük bir hazırlık içinde. İnşallah Nazillimiz tarihi bir kalabalığa imza atacak” dedi.