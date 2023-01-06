Nazilli Sümer Vakfı bu kez öğrenciler için toplandı

Atatürk tarafından Nazilli'de açılan Sümerbank Basma Fabrikası bünyesinde 1981 yılında kurulan ve 23 yıl sonra faaliyetlerine yeniden başlayan Sümer Vakfı, üniversite öğrencilerine verilecek burs gündemini görüşmek üzere bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başkanlığında toplanan ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milli Emlak Şefi Necdet Tozludaş ve Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Sepetçioğlu ve çeşitli kurumların temsilcilerinin yer aldığı Sümer Vakfı mütevelli heyeti, üniversite öğrencilerine verilecek burs gündemini görüşmek üzere toplandı.

Atatürk tarafından 1937 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 2000'li yılların başında faaliyetine son verilen Cumhuriyet döneminin en büyük iktisadi kuruluşları arasında yer alan Nazilli Sümer Basma Fabrikası bünyesinde kurulan Sümer Vakfı'nın yeniden faaliyetlerine başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Özcan, burs gündemine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını kaydetti.

Dönemin Kaymakamı Mehmet Önal öncülüğünde kurulan Sümer Vakfı'nın Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Eğitim ve Organizasyon Çalışma Grubu, Sanayi ve İstihdam Çalışma Grubu, Tarım ve İstihdam Çalışma Grubu, Çevre ve Halk Sağlığı Çalışma Grubu ve Proje Ekibi ile güçlü şekilde çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Kaymakam Arısoy, hayata geçirilecek projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.