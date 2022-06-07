Nazilli Sümer Vakfı şehre dokunacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1981 yılında dönemin kaymakamı Mehmet Önal öncülüğünde kurulan ve 2000'li yıllarda faaliyetini durduran Sümer Vakfı, faaliyetlerine yeniden başladı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un girişimleri ile yeniden faaliyetlerine başlayan vakıf olağanüstü toplantısında yeni üyelerini kabul etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 2000'li yılların başında faaliyetine son verilen Cumhuriyet döneminin en büyük iktisadi kuruluşları arasında yer alan Nazilli Sümer Basma Fabrikası bünyesinde kurulu Sümer Vakfı yeniden faaliyete geçiyor. 1981 yılında dönemin kaymakamı Mehmet Önal öncülüğünde 25 kişi tarafından kurulan ve Sümer Basma Fabrikasının faaliyetine son verdiği 2000'li yıllarda kapanma aşamasına gelen vakıf, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde yeniden hayat buluyor. Pandemiye rağmen 2021 yılında yeniden yeşermeye çalışan Sümer Vakfı; Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan öncülüğünde olağanüstü kongreye gitti.

Sümerbank ve Sümerbank kültürünün korunması, geliştirilmesi ve ilçenin ekonomik kalkınmasında destek olmaları amacıyla yeniden faaliyetlerine başlayan Sümer Vakfı'na üye kayıtları yapıldı. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sümer Yerleşkesi'nde Sümerbank Basma Sanayi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Kurulda Vakıf Senedinin 13/c maddesi gereğince yeni üyeler oybirliği ile kabul edilirken, Vakıf Senedinin 10/e maddesi gereğince bütçe ve bilançoları ile kar/zarar cetveli ve faaliyet raporu okundu. Toplantıda 2022 yılı içerisinde gerçekleşen Vakıf faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi.

Sümer Vakfı olağanüstü genel kurul toplantısına müteakip 2021 yılında oluşan mütevelli heyeti ile ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı geliştirecek, destekleyecek çalışmalarda bulunulmasının hedeflendiğini anlatan Kaymakam Arısoy, “Nazilli Sümer Vakfı için kısa vadeli stratejik plan hazırlanmış olup, plan 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre iş planı doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Pandemiden dolayı plan için maalesef esnek çalışma modeli kullanılmaya çalışıldı. Kısa vadeli plan çalışmalarımız doğrultusunda; Nazilli Sümer Vakfı'mızın logosu yapıldı ve internet sitesi için alt yapı çalışması yapıldı. Alt Çalışma Gruplarımızın isimleri oluşturuldu. Nazilli Sümer Vakfı, gaye ve amaçları doğrultusunda çalışmaya esas yeni üye kayıtları toplanarak bugün kabul işlemleri gerçekleştirildi. Bu sayede vakfın tanınırlığının artırılması çalışmalarına devam edilecektir. Gündem İş Planı doğrultusunda; Tekno-Kent'in Nazilli'de kurulabilmesi için, Aydın Tekno-Kent Başkanı Prof. Dr. Cemal İyem, Nazilli Ticaret Odası Mütevelli Heyeti ve işadamları nezdinde ilk brifing düzenlendi ve sonuçları değerlendirilmektedir. Nazilli Sümer Vakfı, gaye ve amaçları doğrultusunda; Dene-Yap Atölyesinin kurulması için yapısı incelenmiş değerlendirme ve mevzuat sonuçları takip edilmektedir. Denetim Raporu doğrultusunda; stratejik planlama ve iş planının yeniden düzenlenmesine ve denetim raporu sonuçlarına öncelik verilmesine karar verilmiştir" dedi.

Vakfa gelir elde edilmesi amacıyla girişimlerin de başlatıldığını vurgulayan Arısoy, “Vakfa ait taşınmazın Belediyeye ait gelir getiren taşınmaza ait trampa konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Vakfa gelir elde etmek amacıyla; Altıntaş Mahallesi TCDD'ye tahsisli taşınmaz ile ilgili Gar Restoran yanında lojman olarak atıl vaziyette duran sit binanın restoran yapılarak kullanılması esas kiralanması için izin ile ilgili ön bilgi alınmış olup, rapor haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Sümerbank Basma Fabrikası Balo ve Tiyatro Salonu (Restoran ve Bahçesi) içi restorasyon projesi için görüşme yapılmış olup; ADÜ Rektörü ile görüşme yapılacaktır” diye konuştu.

Nazilli Sümer Vakfı olağanüstü genel kurul toplantısında oluşturulan Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Eğitim ve Organizasyon Çalışma Grubu, Sanayi ve İstihdam Çalışma Grubu, Tarım ve İstihdam Çalışma Grubu, Çevre ve Halk Sağlığı Çalışma Grubu ve Proje Ekibi'ne üyelerin talepleri doğrultusunda ekip kurulması kararlaştırıldı.