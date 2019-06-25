Nazilli Ticaret Odası, İstanbul Yapı Fuarına katıldı

'si düzenlenen İstanbul Yapı Fuarına katıldı.

Fuara katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri yalıtım, kaplama, yapı kimyasalları, boya, kapı, beton ve donatı elemanları, kaba yapı, tesisat, çevre düzenleme, iklimlendirme, mutfak, doğrama ve daha birçok sektörde sunulan yeni ürünleri ve son gelişmeleri incelediler, ürün temsilcileri ile bire bir görüşme imkanı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen katılımcıların güçlü temsiliyle, Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul sadece Türkiye için değil, bölge için de bir merkez niteliği taşıyor. Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul, Yeni Salonları ve Açık Alanı ile Toplamda 100 bin metrekare, ürün gruplarına göre ayrılmış salonlarındaki binin üzerinde katılımcı ile 'Balkanlar, Rusya ve BDT Ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan bölgedeki en büyük fuar olma özelliği taşıyor.

Çatı Yarışması

ÇATIDER tarafından, çatı sektöründe faaliyet gösteren uygulamacı ve ustalara yönelik düzenlenen “2. Ulusal Çatıcılar Yarışması”, TÜYAP 42. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul kapsamında gerçekleşti. Bu yılki yarışmaya ilk kez kadın ustalar da katıldı. Çatı ustaları; uygulama kalitesi, uygulama süresi, iş güvenliği ve alan temizliği açılarından birinci seçilmek için kıyasıya yarıştı. İnşaat sektörü için verimli geçmeyen 2019 yılında bu tür fuarların sektöre canlılık getirmesi, yeni pazarlar ve yeni ürünler ile durgunluğun aşılması planlanıyor.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; “Ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik durgunluğu tetikleyen iş kollarından birisi olan İnşaat ve Yapı sektörüyle ilgili Türkiye'nin en büyük fuarına katıldık. İstanbul Uluslararası Yapı, Fuarı Nazilli Ticaret Odası olarak önem verdiğimiz, her yıl iştirak etmeye gayret gösterdiğimiz bir fuar. Bu yıl düzenlenen Fuarın önceki fuarlara göre daha durgun olduğu bir gerçek. Ancak Fuarların esas böyle dönemlerde ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Firmaların da aynı şekilde ekonominin canlanmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda Fuar ve benzeri etkinliklere ağırlık vermesi, ürün çeşitliliği getirmesi gerektiği kanaatindeyim. Fuarın tüm katılımcılar adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.