Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Nazilli Ticaret Odası (NTO), Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin simgesi olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in yargılandığı Yassı Ada'ya gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan bir grup, 27 Mayıs darbesinde merhum başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yassı Ada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülerek ziyarete açılan adayı gezdi. Aydın'dan adaya gerçekleştirilen ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretini düzenleyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, her Aydınlının mutlaka Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı görmesi gerektiğini söyledi. Nazilli Ticaret Odası olarak ilk önce yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yer aldığı bir grup ile gerçekleştirilen ziyaretin, tüm yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ardından yapılacak işbirlikleri ile tüm üyeler tarafından gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

“O anları adeta yaşadık”

Yakın tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Demokrasi ve Özgürlükler Adasını, Nazilli Ticaret Odası olarak ziyaret etmek istediklerini belirten Nuri Arslan, “9'uncu Başbakanımız, hemşehrimiz Adnan Menderes'in çocukluk ve gençlik yılları, başarıları ve hayatındaki önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı dönemi mimarisinden günümüze kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi tarihe adeta ışık tutuyor” dedi.

"Genç nesillere o utanç günleri anlatılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve girişimiyle başlayan çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve GTİ iş birliğiyle yap-işlet-devret modeliyle yürütüldüğünü hatırlatan Arslan, “1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Yassıada, geleceğe ışık tutma misyonuyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüş; ülkemizde hayata geçirilen en özel projelerden birisi olmuş. Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını yaşadık. Özellikle, Türkiye'nin demokrasi ve siyasi tarihinin utanç vesikaları olan darbe, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç nesillerine öğretilerek, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatıralarının yaşatılacağına inanıyorum” diye konuştu.