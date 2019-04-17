Nazilli Ticaret Odası'ndan Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı Ticaret Odası üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, “Nazillimizde hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Nazilli bizim yuvamız. Yuvamızı güzelleştirmek, daha yaşanılır bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hem ekonomik hem de sosyal alanda Nazillimiz hak ettiği hizmeti alacak. Nazillimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözmek için göreve geldik” diye konuştu.

“Üzerimize düşen görevi yapacağız”

İlçe ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi için karşılıklı adımlar atacaklarını ifade eden Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “Öncelikle Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Nazilli halkı olarak kendisinden hizmet bekliyoruz. Ticaret Odası olarak Nazillimizin ekonomik kalkınması için üzerimize düşen görevi yapacağız. İstihdamın artırılması ve organize sanayinin gelişmesi için önemli adımlar atacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.