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Nazilli Ticaret Odası'ndan Bozdoğan'ın yeni Kaymakamına ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, ilçeye yeni atanan Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, ilçeye yeni atanan Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç'ı makamında ziyaret etti.


Konya'nın Halkapınar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Yasin Ardıç, Bozdoğan Kaymakamı olarak atandı. Yapılan ziyarette bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra Nazilli Ticaret Odası tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.


Yeni görev yerinde başarılar dileyen Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Kaymakam Ardıç' a uzun yaşam sepeti hediye etti.

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