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Nazilli Ticaret Odası'ndan Buharkent Kaymakamı Mahmutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Yönetim Kurulu üyesi Akın Döken ve 12.

Grup Meslek Komitesi üyesi Serkan Saygılı, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyaretlerinden dolayı NTO'na teşekkür eden Kaymakam Mahmutoğlu, Nazilli ve çevresinde birçok başarılı çalışmayla tanınan NTO'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buharkent için önem arz eden konuların başında Jeotermal sektörünü geldiğini belirten Mahmutoğlu, bu konuda vatandaşın farklı sıkıntılar yaşadığını, konuların kamusal çözümü noktasında NTO ile sık sık iletişime geçmenin önemi vurguladı. Mahmutoğlu, yerel yönetim ile birlikte istişareler gerçekleştirerek, Buharkent ve çevresinin kalkınması için yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşüp olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.



NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, “Öncelikle Kaymamamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Uzun bir süredir Jeotermal sektörü ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır ve çözümü noktasında birlikte istişareler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Görevimiz ve yetkimiz dahilinde üyelerimizin sesi olmaya çalışmaktayız” dedi.

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