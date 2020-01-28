Nazilli Ticaret Odası'nın depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı

Gıda, giyim, temizlik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kısa zamanda üyelerimiz tarafından odamıza gönderilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tıra yüklenerek dün gece yola çıktı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Deprem, maalesef Türkiye'nin üzücü bir gerçeğidir. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan birçok vatandaşımız bulunmakta. Bu hava şartlarında yaralarını sarmaya çalışan depremzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla TOBB öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizle birlikte biz de destek verdik. Desteğini esirgemeyen, kısa sürede hazırladıkları yardımları ile yaraları sarmaya çalışan zor zamanlarda her daim tek yürek olmayı başaran tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.