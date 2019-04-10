Nazilli Ticaret Odasının istihdam seferberliği devam ediyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Sosyal Güvenlik Merkezi Nazilli İlçe Müdürü Turgut Ünal'ı makamında ziyaret ederek ülke genelinde başlatılan ”İstihdam Seferberliği” kapsamında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yaptığı istihdam seferberliği çağrısı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşvikleri hazırladılar. Tüm Türkiye'de “Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.

Nuri Arslan, bölge ekonomisine katkı sağlaması için tüm kurumların entegre bir şekilde destek olması gerektiği konusunda Ünal ile görüş alışverişinde bulundu.

Nuri Arslan, “Nazilli ve çevresindeki ilçelerde istihdamın artması için öncelikle işyerlerinin açılması gerekiyor. Sanayi alanı sorununun çözülmesi halinde işsizlik azalacak, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır. Yatırım yapmak isteyen müteşebbis bedeli karşılığında bile sanayi ve ticaret alanı bulamıyor. Yeni yatırım alanlarının olmayışı istihdamın önündeki en büyük engellerden birisidir. İş ve Aş olmayan yerde huzursuzluk olur, toplum sıkıntı yaşar. Bu nedenle istihdam seferberliğini önemsiyoruz. İşsizliğin azalması için Nazilli Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.