Nazilli Uzunçam'da yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Uzunçam Mahallesi'ndeki 8 ayrı yolda yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Uzunçam Mahalle Muhtarı Necdet Gören; “Başkanımızla istişare ettiğimiz gibi mahallemizde bulunan sokaklarımızın tamamında saha incelemelerimizi yaptık. Uzunçam'da döşenmedik taş yapılmadık sokak kalmayacak. Mahallemizde 8 ayrı yol yaptık. 3 bin metrekare taş döşedik. 4 bin metrekare daha taş döşenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle kullanabileceği yollarımız yapıldı. Merkez, Kızılca, Kestel mevkilerinde yapılan yollarımızda son noktayı koyduk” sözlerini kaydetti.

Rutin belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için tüm birimlerle 7/24 sahada olduklarını kaydeden Başkan Özcan; “Muhtarlarımızla, daire müdürlerimizle istişare halinde 82 mahallemize hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere teveccüh gösteren, sevgisini ve desteğini her zaman hissettiğimiz tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.