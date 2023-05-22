Nazilli ve Kuyucak yağışa teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı araçlar sel sularından etkilendi. Bazı binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Aydın'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış önce Kuyucak, ardından Nazilli ilçesinde etkili oldu. Nazilli-Denizli karayolunu basan sel nedeniyle trafik durdu ve kontrollü olarak tek şeritten akış sağlanmaya çalışıldı.

Nazilli'de ise kentin ana caddeleri sel nedeniyle trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç aniden yükselen ve rögarlardan taşan yağmur suları nedeniyle sular altında kaldı. Trafiğin adeta durduğu ilçede çok sayıda ev ve ana arterlerde bulunan alt geçitler sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışın getirdiği sel sularının altında kalan cadde ve sokaklardaki suların tahliyesinde güçlük yaşandı. Aydın-Denizli karayolu Nazilli şehir merkezinde bulunan kavşaklar ve asfalt aniden yükselen yağmur suları nedeniyle trafik kilitlendi. Bazı araçlar sular altında kalınca trafik durdu ve uzun süren uğraşlar sonucu tek taraflı şekilde trafiğe yeniden açıldı. Sağanak yağmurun fırtına şeklinde olmaması ise yağmurun etkisini azaltırken cadde ve sokakları adeta dereye çeviren sel suları rögarlara da sığmadı. Bazı araçlar alt geçitteki derin sel sularına rağmen geçmeye kalkınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla çok sayıda araç yapılan çalışmalar ile kurtarıldı.

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken maddi zararın ise suların çekilmesinin ardından tespit edileceği belirtildi.