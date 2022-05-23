Nazilli Yaylapınar'da yol açma çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Kent merkezinden ilçenin en uzak noktalarına kadar hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Yaylapınar Mahallesi'nde 2 farklı noktada yol açma çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım; “Başkanımız mahallemizde ömürlük yatırımlarla kalıcı hizmetler üretmeye devam ediyor. Mahalle içerisine rahat ulaşım sağlamak amacıyla yeni yol açma çalışmaları başlatıldı. İş makinaları bölgede aralıksız bir çalışma sürdürüyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.