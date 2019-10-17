Nazilli yeni logosunu arıyor

Belediye Meclisi'nin onayladığı yarışmanın şartnamesi kurul tarafından belirlenerek, www.nazilli.bel.tr web adresinden yayınlandı.

Ekim ayı başında yapılan Belediye Meclis toplantısında onaylanan Nazilli Belediyesi Logo yarışma şartnamesi belirlendi. Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışması 17 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlıyor. Yarışmanın konusu ise, Nazilli İlçesinin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, Nazilli'nin, tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak.

Nazilli'nin kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin yalın bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesinin öncelikli amaç olduğuna vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bu amaç Nazilli'ye model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturuyor. Nazillimizin kimliğini ifade edecek olan logonun, Nazilli'nin, ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, Nazilli Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyalogu yansıtması en büyük beklentimiz. Bu amaç ve beklentiler ile açtığımız yarışmaya herkesin katkısını bekliyoruz. Birbirinden güzel ve değerli çalışmaların olacağını düşünüyor ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Birinciye 10 bin lira ödül

Nazilli Belediyesi'nin açtığı Logo yarışma şartnamesinde özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı bir logo beklentisi de dile getirilirken, şeffaflık ilkesi gereği Nazilli Belediyesi ve belediyeye bağlı şirket çalışanlarının yarışmaya katılamayacağı kararı da yer alıyor. Şartnamenin diğer dikkat edilmesi gereken hususlarından birisi de yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce başka yarışmaya katılmamış olması. Yarışma ödülleri de Birincilik Ödülü : 10.000 TL İkincilik Ödülü : 5.000 TL Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyenler 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar eserlerini Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ulaştıracaklar. Nihai sonuç, seçici kurul tarafından belirlenmiş olan, ilk üç logo www.nazilli.bel.tr adresinden ve yine seçici kurulun belirleyeceği yer ve yöntem ile, 25 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında halk oylaması sonucu belirlenecek. 02 Aralık 2019 tarihinde oylama sonucunun ardından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen tasarımlar açıklanacak.

Yarışma takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 17.10.2019

Son Teslim Tarihi: 15.11.2019

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 18 Kasım – 22 Kasım 2019

Halk Oylaması Tarihleri: 25 Kasım- 01 Aralık 2019

Sonuç İlan Tarihi: 02 Aralık 2019