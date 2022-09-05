Nazilli yerel esnafına sahip çıkıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı sebebiyle yerel esnaf ve doğal ürünlerine sahip çıkmak amacıyla festival düzenlendi. Etkinlikler 4-5 ve 6 Eylül tarihleri arasında ‘Yöresel Ürünler ve Tanıtım Stantları' açılarak yerel esnaftan alışveriş yapılarak destek sağlanması amaçlanıyor.

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşu olan 5 Eylül 1922 tarihinin yıldönümünde kutlama etkinliklerinde yerel esnafa sahip çıkılması amacıyla festival düzenlendi. Nazilli esnafına katkı sağlamak, yöresel ürün ve lezzetlerin tanıtımını yapmak amacıyla merkez 23 Nisan Parkında düzenlenen “Yöresel Ürünler ve Tanıtım Stantları” panayırı yoğun katılımla açıldı. İlçede ilk kez düzenlenen panayırın açılış törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç, diğer Oda Başkanları ile temsilcileri, STK temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneğinin ev sahipliğinde ve Nazilli Belediyesi'nin desteğiyle ilki gerçekleştirilen festival, Festival Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşüyle alana gelinmesi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği Başkanı Meltem Tuğral, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, desteklerinden dolayı da Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'a teşekkür ederek: “Nazilli'de ilk olarak tamamen Nazilli Esnafının katıldığı bu etkinliğe elimizden geldiği kadar dolu bir program hazırlamaya çalıştık. Çocuklarımızın eğlenebilecekleri etkinlikler, Gelinlik defilesi, canlı müzikler ve Nostaljik Yeşilçam filmlerinin gösterildiği açık hava sineması kurduk. Günümüzde zincir marketleri ve internetten alışveriş siteleri karşısında zor günler geçiren hayatın her alanında yanımızda olan yerel esnafımıza destek olmanızı alışverişlerinizi yerel esnafımızdan yapmanızı burada bulunan tüm misafirlerimizden ve Nazilli halkından rica ediyorum. Unutmayalım ki her esnaf aynı zamanda abiniz, ablanız ve kardeşinizdir” dedi.

Nazilli'nin 100. kurtuluş yıl dönümünün farklı etkinlikler ile 3 gün boyunca kutlanacağını vurgulayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan etkinliklere katılım sağlayan, etkinliklerin duyurulmasın da büyük etken olan basın mensuplarına ve yapılan tüm hazırlıklar da emeği geçen herkese teşekkür etti. Panayır sürecinde stant açan esnafa bol kazançlar, müşterilere de hayırlı alışverişler dileyen Başkan Özcan; “Pandemi döneminde birçok sıkıntıyı ve üzüntüyü birlikte yaşadık. 1881 yılından bu yana ilk kez salgınla mücadele ettik. Nazilli belediyesi ve halkı olarak sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi devlet büyüğü adamlarının neler yapabileceğini tek tek gösterdi. Her zaman elimizden tuttu yanımızda oldu. O süreci hep birlikte atlattık. Sonrasında çok ciddi yangınlar yaşadık. Nazilli tarihinde olmadığı derecede. Yine hemen sonrasında sel felaketlerini yaşadık. Tüm bunların hepsini büyük şehir belediyemizle, devletimizle, kamusuyla, özeliyle geneliyle esnaf odaları ile ticaret odasıyla, ticaret borsasıyla birlikleriyle beraber hep birlikte aştık ve bu günlere geldik. Ta ki 100 yıl önce olduğu gibi düşmanı buradan nasıl kovduysak inşallah bu kötü günleri Nazilli'mizden birlikte tamamen kovacağız. Yarınların daha iyi olacağına inancım tamdır. Hiç bir kaygınız, hiç bir endişeniz olmasın. Nazilli, kurtuluşunun 100. yılında il olacaktır. Ve inşallah bu zorlu günleri ekonomik ve idari manada daha güçlü hale gelerek il yapısıyla birlikte çok çok rahat aşacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uzunca bir süredir planlamasının yapıldığı Nazilli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü etkinliklerinde ciddi bir emek harcadıklarını ve ilk etkinlik olarak esnafa destek olacak festival açılışı ile başladıklarının altını çizen Özcan; “Nazilli esnafımız yıllardır yerel esnafına sahip çıkılması konusundaki şikâyeti dile getiriyordu. İlçemizde, dışarıdan gelen farklı yöresel pazarların tanıtım günleri oluyordu. O günlerde hep yerel esnafımız mağdur oluyordu. Bu gün burada kurulan bu panayır ile o mağduriyetleri hep birlikte bir nebze olsun gidermek adına güzel bir proje gerçekleştirdik. İnşallah esnafımızın bu 3 günde yapacağı cirolarla geçmişteki yaralarını bir nebze olsun sarabileceğimizi düşünüyoruz. Yerel ürünlerimiz ve yerel esnafımıza sahip çıkacağımız festivalimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yüzyılların önemli tarihler olduğunu belirten Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “ Bu sene Nazilli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü münasebeti ile sayın başkanlarımız tarafından güzel programlar hazırlandı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de 3 gün sürecek olan sempozyumdur. Her şehrin her kentin kendi kimliğini ortaya çıkarması bunu yazılı hale dönüştürmesi geleceğe aktaracak eserler anlamında çok kıymetli ve çok önemlidir. Dolayısıyla bugün başlayacak olan sempozyuma siz kıymetli Nazillililerimizin de katılması çok önem arz etmektedir. Ayrıca sayın başkanımızın da gayretleriyle uzun zamandan beri atıl kalmış olan kültür merkezimizi aslında bu sempozyumla beraber Nazillilerimize ev sahipliği yapacak. Bu da ayrı bir güzellik olacak Nazilli'miz için. Sayın başkanım, güç birliği başkanım bu akşam düzenlenen organizasyonla ilgili esnaflarımızın bir araya gelerek yapmış olduğu bu çalışmanın öneminden bahsettiler. Çok doğru şekilde bizim kendi yerel dinamiklerimizi öne çıkarmamız gerek. Biz kurtuluş mücadelesinde milli mücadelede ön safta yer almakla beraber Nazilli'nin aynı zamanda iktisadi kalkınma sürecinde de Sümerbank'la beraber Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynamış topraklarda bulunmaktayız. Dolayısıyla Sümerbank'ın Nazillilere katmış olduğu sosyo kültürel anlamdaki gelişmişlik kalkınmışlık, vizyon, aynı zamanda ekonomik anlamda da esnafımız açısında da bir vizyon içermektedir. Ben bu organizasyonun, bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese, sayın başkanımıza, güç platformu başkanımıza, bütün oda başkanlarımıza saygı ve hürmetlerimi, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşallah bugün vira bismillah dediğimiz kurtuluş etkinliklerinin son gününe kadar başarıyla devam etmesini ve güzel bir örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından organizasyona destek veren ve hazırlanmasında sağladıkları katkılardan dolayı Nazilli Esnaf Oda Başkanlarının tümüne plaket takdim edildi. Program, Müzik Öğretmeni Sinan Develi'nin muhteşem sahne performansı ile devam ederken Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan panayır içerisinde yer alan tüm stantları ziyaret ederek esnaftan alışveriş yaptı.