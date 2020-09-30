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Nazilli Yeşil Mahalle'ye 2 park birden kazandırılıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, 1872 Sokak ve 1857 Sokak arasında kalan alan ile 75.

Yıl Bulvarı doğusunda park yapım çalışmalarına devam ediyor.


Yeşil Mahalle 1872 Sokak ile 1857 Sokak köşesinde bulunan alanda tasarlanan park bünyesinde yeşil alanlar, taş kaplı alan, çocuk oyun alanı ile fitness ve oturma alanları yer alıyor. 75. Yıl Bulvarı doğu kısmında bulunan 453 metrekarelik bölüm ise 164 metrekarelik yeşil alan, 194 metrekare taş kaplı alan, 95 metrekare çocuk oyun ve oturma olarak tasarlandı.


Yeşil Mahalle'ye kazandırılan 2 parkın imalatının da Nazilli Belediyesi tarafından yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kentimizde yeşil alanların artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle pandemi sürecinde kapalı alanlarda bulunmak istemeyen vatandaşlarımız parkta ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bizler de Nazillimizde atıl durumda olan alanların değerlendirilmesi ve kentimize güzel bir görünüm kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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