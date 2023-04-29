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Nazilli Yeşilçam'ın Sultanı'nı ağırlayacak

Yeşilçam’ın sultanı olarak bilinen, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden ve Türkiye’nin en güzel kadını ünvanını yıllarca koruyan usta oyuncu Türkan Şoray Nazilli’ye geliyor.

Yeşilçam'ın sultanı olarak bilinen, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden ve Türkiye'nin en güzel kadını ünvanını yıllarca koruyan usta oyuncu Türkan Şoray Nazilli'ye geliyor.


Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşi 2 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan söyleşinin moderatörlüğünü Ferhan Tülmen üstlenecek.


Tüm sanatseverleri Salı günü yapılacak olan etkinliğe davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazillimizde böylesine kıymetli bir sanatçıyı ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Kıymetli Hanımefendi ilk kez Nazillimize teşrif edecek. Nazilli olarak kendilerini en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum" dedi

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