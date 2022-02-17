Nazilli, yılın büyük deve güreşi için hazır

Geleneksel Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında güreş alanına giden tüm yollar bakıma alınarak onarım ve tadilat işlemleri yapıldı. Tesviye işlemleri tamamlanan güreş alanına sabit tuvalet inşa edilerek bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri karşılanmış oldu. Ayrıca alanın demir parmaklık boyama işlemlerinin yanı sıra Hürriyet Caddesi'nin kenar bordür taşları boyanarak geçiş güzergahları iyi bir görünüme kavuşturuldu. Sümer Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek festival öncesi, güreş alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ege'nin incisi, yılın büyük deve güreşi için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerde yaşayan güreş severleri Pazar günü Nazillimize bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız keyifli bir güreş izleyeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.