Nazilli yılın ilk tarım fuarı için gün sayıyor

Ege Bölgesi'nin tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörüne damgasını vuracak, tarım, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile gıda teknolojileri sektörünü Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanında buluşturacak olan 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde kapılarını açacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek fuar için Nazilli protokolü Menderes Et ve Balık Restoran'da düzenlenen yemekte bir araya geldi. Tüm paydaşların değerli görüş ve önerilerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantıya başta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen olmak üzere ziraat odası delegeleri ile muhtarlar katıldı.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, 2'ncisi gerçekleştirilecek Tarım Fuarı'nın başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, “Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Bu nedenle Nazilli'ye bu tarım fuarının çok yakıştığını düşünüyorum. Her ne kadar gecikmişte olsa Nazilli'de geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz çok başarılı bir fuarı hayata geçirdik. Nasip olursa 3'üncüsü ile birlikte geleneksel hale gelecek olan bu fuarın Nazilli'nin ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bugün burada birçok muhtarımızı görmek de bizi ayrıca sevindirmiştir. Nazilli'deki tüm kurumlar ve kişiler bu fuara sahip çıkmak zorunda. Çünkü ülkemizin üretime ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu anlamda tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar daha gerçekleştirecek olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tüm halkımız davetlidir”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, Nazilli'nin özellikle tarım noktasında çok özel bir kent olduğunu belirterek, “Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın ilimizin en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı Nazillimizdir. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından Nazilli'de bir tarım fuarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ben de bu fuara destek veren, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, 10-13 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen de birer konuşma yaparak başta Nazillililer olmak üzere tüm Aydınlıların 10-13 Ocak tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanında düzenlenecek buluşturacak 2.Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'na davet etti.

Fuarın resmi açılışını 10 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler'in yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çiftçiler birlikte yapacak.