Nazilli Yukarıörencik Mahallesi'ne dev Türk bayrağı

Göreve geldiği günden bugüne milli ve manevi duyguların yaşatılması için çalışan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yukarıörencik Mahallesi'ne verdiği dev Türk bayrağı sözünü tuttu.

Nazilli Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanını şanlı Türk bayrakları ile donatmaya devam ediyor. Son olarak Yukarıörencik Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 metre uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip ay yıldızlı al bayrağımız göndere çekildi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Hasan Özkaya; “Ay yıldızlı al bayrağımızın Yukarıörencik Mahallemizde dalgalanmasına vesile olan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Komşu mahallelerimizde benzer çalışmalar yapılmıştı. Biz de Yukarıörencik olarak Başkanımıza talebimizi ilettik. Allah razı olsun bizleri kırmadı. Mutlu ve gururluyuz “ dedi.

İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini dile getiren Başkan Özcan; “Eycelli, Demirciler, Gedikaltı, Derebaşı, Aşağıörencik, Kestel, Güzelköy, Kaşıkçılar ve Dallıca Mahallelerimizde şanlı bayrağımızı göndere çekmiştik. Son olarak Yukarıörencik Mahallemizde rengini şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı dalgalandırdık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.