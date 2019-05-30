İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Ziraat Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Nazilli Ziraat Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Necdet İzgü önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nazilli Ziraat Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Necdet İzgü önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarının devamını dilerken, görüşmede Nazilli'de ve Aydın genelinde tarımın daha da geliştirilebilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim de hazır bulundu.


Başkan Çerçioğlu, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü'ye ve oda yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.