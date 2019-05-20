Nazilli'de 100. yıl coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı, Nazilli'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Kutlama Programı renkli görüntülere sahne oldu. 14 Mayıs Salı günü Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nün Anıtkabir'e uğurlanmasıyla başlayan etkinlikler, Belediye Meydanı'nda düzenlenen 100. Yıl Konseri ile son buldu.

Basketbol Turnuvası, karate ve taekwondo gösterileri, satranç, dart ve masatenisi turnuvaları ve fener alayının yapıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

19 Mayıs'ın 100. Yılında Nazilli'ye yakışır bir kutlama yaptıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir program oldu. İşgal altındaki Türk milletinin esareti reddedip tam bağımsızlık meşalesini yaktığı bu günü vatandaşlarımızla el ele kutladık. Mustafa Kemal'in 100 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşi, her geçen gün büyüyerek yanmaya devam edecektir. Bizler her zaman Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Nazilli'mizden İzmir'in dağlarında açan çiçeklere selam olsun” diye konuştu.

İki gün süren halk konserine geniş bir katılım olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, “Vatandaşlarımız milli bayramlarımızı doyasıya kutlamayı özlemiş. Bizler hem belediyemiz hem kurum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde kutlamalarımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice bayramlar diliyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile o günden bugüne vatan toprağı için canını vermiş şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.