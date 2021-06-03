Nazilli'de 17 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son üç gün içinde yapılan operasyonlarda 17 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, son üç gün içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda 17 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan iki kişide bulunuyor. Başta Kasten Yaralama, Çeşitli Hırsızlık suçları olmak üzere değişik suçlardan aranan çok sayıda şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.