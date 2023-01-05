İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de 200 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesi içerisinde bulunan bir barakada 200 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesi içerisinde bulunan bir barakada 200 litre kaçak alkol ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik planlı çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde jandarma ekipleri 2 şahsa ait zeytin bahçesi içerisinde bulunan barakaya baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 varil içerisinde 200 litre kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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