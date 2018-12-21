Nazilli'de 2009'dan bu yana yeşil alanlar 3 kat arttı

Nazilli'de kişi başına düşen yeşil alan 7,18 metrekareye yükselerek Avrupa standartlarına ulaştı.

‘Daha yeşil bir Nazilli' için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık ilçedeki mevcut park sayısını 3 kat arttırdıklarının altını çizdi. Nazilli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7,18 metrekareye yükseldi. 2009 yılında 48 olan park sayısı, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın girişimleriyle 2018 yılında 120'ye ulaştı.

Daha yeşil bir Nazilli için gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin büyümesi için projeler üretirken yeşil alanların ve doğanın korunması için de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde 48 olan park sayısını 120'nin üzerine çıkardık. Yaptığımız projelerde de peyzaj çalışmalarına büyük önem verdik. Gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli bırakmak için bu çok önemli. Son olarak hayata geçirdiğimiz Meyve Bahçesi Parkımız bunun en güzel örneklerinden biri” diye konuştu.

Doğanın korunması ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi için yapılan birçok projeye destek verdiklerini hatırlatan Alıcık, “Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne elimizden gelen desteği verdik. Personelimizin eğitim seminerlerine katılmasını sağladık. Yeşil alanların artırılması yalnızca ağaç dikmekle olmuyor maalesef, bu alanların korunmasını sağlamak da en büyük görevimiz olmalı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.