Nazilli'de 2023 yılının ilk konserine yoğun ilgi

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konsere Türkü severler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden söyledikleri türkülerle izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaran Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 2023 yılının ilk konserini Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirdi. Türkü sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, farklı yörelerden türküleri seslendiren korist ve solistlerin performansları büyük beğeni topladı.

Sunumunu Ender Çetin'in yaptığı, Şef Orhan Yeşiltepe yönetiminde 2 bölümden oluşan konserde Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğunun Korist ve solistlerinin, “Deniz Üstü Köpürür”, “Allı Turnam ”, “Gerizler Başında ” ve “Değmen Benim Gamlı yaslı” gibi çeşitli yörelere ait söyledikleri türkülere izleyiciler de büyük bir keyifle eşlik etti.

Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğunu ayakta alkışlayarak kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Türkülerimizle kâh hüzünlenerek, kâh eğlenerek çok güzel bir akşam geçirdik. Adeta türkülerle Anadolu'yu karış karış gezdik. Emeği geçen her kese özellikle de Orhan hocama teşekkür ederim” dedi.

Konserin sonunda Şef Orhan Yeşiltepe, sunucu Ender Çetin ve Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğuna çiçek takdim eden Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “Kıymetli koromuza saz arkadaşlarımıza ve sayın hocamıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güzel bir gece yaşattılar. Sağ olsunlar var olsunlar. Böyle değerlere sahip olan Nazilli'mize de ne mutlu ” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Yıla Merhaba Konseri ”ne Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ve çok sayıda müzik sever katıldı.