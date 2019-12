Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Nazilli'de düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri bayram gibi kutlandı. Engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlanacak bir gün den daha öte farkındalık yaratılacak bir gün olduğunu gösterdi.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli'de düzenlenen etkinlikler İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan, Ak Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Engelliler dernekleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon okulları öğretmenleri ve öğrencileri, Moto Naz Motosiklet Grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İstasyon Meydanındaki programın ardından toplu olarak Hürriyet Caddesi istikametinden Belediye Meydanına kadar alkışlar eşliğinde kortej oluşturan guruplar farkındalık yürüyüşü yaptı. Belediye Meydanı'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan NAZENDER Üyesi Fatih Pala 3 Aralık gününün tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün olduğunu vurguladı. Pala 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlanacak bir gün olmadığının altını çizerek; “Karşılaşılan sorunları gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılacak bilecek el alınabilecek tarihtir günümüzde artık engellilik görmek duymak yürümek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir birçok yerde duyduğumuz gibi asıl engel yüreklerde de değildir. Hem ülkemizde hem dünyada artık engellinin çevreden kaynaklı sorunlar olduğunu kabul görmüştür yani sizden bir yerden bir yere rampa olmadan asansör olmadan gidemiyorsanız, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyor sanız, araçlarınız için ayrılmış otoparklara başka araçlar Park ediliyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız işte asıl engel budur. Yani asıl engel hayatın her alanını erişebilir olarak düzenlenmemesi ve sen bunu yapamazsın şeklinde ortaya çıkan önyargı vardır” dedi.

Günün birinde ben ya da yakınım bunlar gibi olabiliriz, şükürler olsun ki böyle değiliz, bu yüzden bunlara yardım edelim zihniyetinden kurtulunması gerektiğini belirten Fatih Pala: “Günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de bireysel farklılıkları dikkate alarak, toplumdan yaşayan her biri hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla her alanına eşit yapıldığına dair iyi bir sonuç verebilmektir. Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyorsa henüz o istediğimiz seviyeye gelmemiştir. Fakat bu gelecek için umutlu olmamızın önünde bir engel değildir. Bizler kararlı bir şekilde durarak ne istediğinizi bilerek kimsenin yapamazsın ön yargısını kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alan bu engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz. 3 Aralık Dünya engelliler günü kendi yapabileceklerimiz ve gücümüzün olduğumuz bir geleceğe umutla bakan bildiğimiz bir gün olsun” ifadelerini kullandı.