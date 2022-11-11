Nazilli'de 3 bin fidan toprakla buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçeveinde 3 bin fidan toprakla buluştu. Nazilli'de geçtiğimiz yıl çıkan yangında büyük zarar gören Kırcaklı ve Esenköy Mahalleleri arasındaki dağlık arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği büyük ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası çerçevesinde büyük bir ağaçlandırma seferberliği düzenlendiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. Esenköy Mahallesi'ndeki dağlık alanda geçtiğimiz yıl yangın çıktığını ve yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile yeniden yeşereceğini söyleyen Özcan, “Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımıza, kaymakamımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza daha yaşanılır bir dünya bırakmak, onlara ağaç sevgisi aşılamak ve ciğerlerimizi korumak için örnek bir program oldu. Bugün Esenköy Mahallemizde toplam 5 bin fidan dikimi yaptık. Ülkemiz genelindeki binden fazla noktada bu çalışmalar yürütülüyor. Güzel ülkemizi ve onun sahip olduğu güzellikleri korumak için yapılan her türlü etkinliğin yanındayız” dedi.

Etkinliğe Ev Sahipliği Yapan Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yediden yetmişe hep birlikte Türkiye Yüzyılına Nefes olacağız. Ülkemiz genelindeki bin 23 noktada milyonlarca fidan toprakla buluşturulacaktır. Bugün toprakla buluşturduğumuz, güneşle yeşerip, yağmurla serpilen her bir fidan yarın bu hikayeyi anlatacak. Nice canlara ev sahipliği yapan ormanlarda hikayeler destanlaşacak. Diktiğimiz o fidanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Türkiye Yüzyılına Nefes olacak. Bugün Nazilli Esenköy Mahallesindeki sahamıza 3 bin adet kızılçam fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Müdürlük sorumluluk alanlarımızda toplam 5 bin adet fidan dikimi yapılacaktır. Geçmişten gelen gücümüzle Anadolu'ya yayılan köklerimizle, dünden bugüne, bugünden geleceğe Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılını için; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde de bir olalım, 81 ilimizde hep birlikte fidanlar dikelim, Türkiye Yüzyılına Nefes olalım. Sizleri de vatanımızın yeşiline yeşil katmak, yarınlara umut olmak, Adınızla yaşayacak bir ağaçla, köklü ülkemizin güçlü yarınlarına destek vermek için hep beraber fidan dikelim" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilere nasihatlar veren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Hayatımıza en önemli işlerinden biri ağaç dikmektir. O zaman hep birlikte ağaç dikelim" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte geçtiğimiz yıl yanan ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fidan dikimine hazırlanan alana 3 bin adet fıstık camı dikimi gerçekleştirildi. Yaşlıların yanı sıra küçük çocuklarında birlikte fidan dikmeleri renkli görüntülere neden oldu. Protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan herkes diktikleri fidanların can sularını vererek geleceğe nefes etkinliğini tamamladı.

Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Cezaevi Savcısı Ali Okur, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Nazilli Pamuk Araştırma Enstütüsü Yönetimi, Kızılay ve AFAD gönüllüleri, TRAC Nazilli Temsilciliği, İlçedeki Okulların Yöneticileri ve Öğrenciler ile Vatandaşlar katıldı.