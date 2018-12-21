Nazilli'de 3. Çocuk Edebiyatı Festivali başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Çocuk Edebiyatı Festivali, 31 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3. Çocuk Edebiyatı Festivali, 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde açılacak. 14 gün sürecek festival programı kapsamında, şiir, masal, hikaye, roman ve resim türlerinden oluşan binlerce kitap ve 12 yazar minik okurlarla buluşacak. Geçtiğimiz yıl büyük bir katılımın olduğu festivalin açılışı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından gerçekleştirilecek.

Festival programına katılan 12 yazar, Nazilli genelince ilk ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelecek.

31 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan 3. Çocuk Edebiyatı Festivali'ne tüm Nazilli halkını davet eden Başkan Alıcık, “Lider ülke Türkiye'nin çalışkan evlatları muhakkak okumalı. Bu anlamda ailelerimize ve devletimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılıyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizin kapılarını kendilerine açacağız” diye konuştu.

İmza günü takvimi:

2-3 Ocak 2019: Nehir Aydın Gökduman- Mine Sota

4-5 Ocak 2019: Mehtap Şenkaya- Ayşe Sevim

6-7 Ocak 2019: Bestami Yazgan

7-8 Ocak 2019: Özgür Aras Tüfek- Nevin Nesrin Soysal- Tuncel Altınköprü

10-11 Ocak 2019: Lokman Aydoğan

10-11-12 Ocak 2019: Necati Akbaba

Mahalli yazarlarımızdan Osman Girgin ve İbrahim Kiraz festival programı boyunca fuar alanında ziyaretçilerle bir araya gelecek.