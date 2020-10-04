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Nazilli'de 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 100 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 100 gram esrar ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri Uyuşturucu Ticaretine bir darbe daha indirdi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir takip edilen zehir tacirinin büyük parti uyuşturucu satmaya hazırlandığı bilgisini alan Narkotik Polisi gece saatlerinde düğmeye bastı. Evine baskın yapılan G.P. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 3 bin 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklandı.

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