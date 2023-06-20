Nazilli'de 3 zehir taciri yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler E.G., Ü.Ü.Ö. ve A.S. isimli 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskında 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda 53,89 gram metamfetamin maddesi, 2,40 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 395 TL para ele geçirildi.

Olayda yakalanan E.G., Ü.Ü.Ö. ve A.S. isimli şüpheliler hakkında Uyuşturtucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden A.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.G. ve Ü.Ü.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.