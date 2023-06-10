Nazilli'de 4 ülkeden öğretmenler öğrencilere sosyal destek için birlik oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Erasmus+ stratejik okul ortaklıkları öğretim faaliyetleri çerçevesinde ‘Okul ortamında ergenlerin dayanıklılığı ve zihinsel esenliği nasıl güçlendirilir' isimli proje için Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen okullara ev sahipliği yaptı.

"Okul ortamında ergenlerin dayanıklılığı ve zihinsel esenliği nasıl güçlendirilir" isimli proje ile 27 bin 040 Euro hibe almaya hak kazanan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Sırbistan'daki Muzicka Skola Stevan Hristic Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen projenin ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz 20-25 Şubat 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Krusevac şehrinde yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı için projede yer alan ülke öğretmenlerine ev sahipliği yapan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde 5 gün süren proje çalışmaları tamamlandı. Sırbistan'ın Koordinatörlüğü'nde Krusevac Muzicka Skola Stevan Hristic Lisesi'nce sürdürülen ve Bulgaristan'dan Secondary School Ivan Vazov Lisesi, Romanya'dan Lıceul De Arta Stefan Luchian Botosan Lisesi ve Türkiye'den de Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin birlikte yürüttüğü proje başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tarihi ve sosyal kültürü de öğrendiler

Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tuncay Türk, proje irtibat sorumluları İngilizce öğretmenleri Gürkan Armut, Mustafa Şerefli, Tolga Sansar ile Psikolojik danışman ve Rehber öğretmeni Sezayi Aslan, Almanca Öğretmeni Melek Eyigün ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aysun Kaya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz pazartesi günü başlayan projenin konuk öğretmenleri ile, ‘Sosyal ağların ergenlerin ruh sağlığına olan etkisi ve zorlukları, zararlı etkilerinin nasıl azaltılacağı, sosyal ağların kullanımı konusunda aileleri ve aradaki kişilerin de buna nasıl dahil olacağı konusunda çalışma yaptılar. 5 gün süren projenin Türkiye ayağında konuk öğretmenler yakın çevrede bulunan Nysa ve Efes Antik Kentleri, Pamukkale Travertenleri, Etnografya Müzesi, Perşembe Pazarı ve diğer kültürel alanları görme imkanı bulurken öte yandan da Türk Kültürünü yakından tanıma imkanı buldular. Konuk öğretmenlere ayrıca ev sahibi okul gezdirilerek öğretmenler ve öğrenciler tarafından küçük bir konser de verildi.

“Öğretmenlere rehberlik edecek bir el kitabı oluşturulacak”

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden yapılan bilgilendirmede, “Amacımız, 4 bölümden oluşan çalışmalar sonunda öğretmenlerimize rehberlik edecek bir el kitabı oluşturup, öğrencilerimizin yaşadığı ergenlik sorunlarını sağlıklı olarak aşmaları ve zihinsel esenliklerini geliştirmelerine yardımcı olmalarına katkı sağlamaktır. Projemizin bundan sonraki iki çalışması sırasıyla Bulgaristan ve Romanya'da gerçekleştirilecektir. Geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarına katkı sağlayacak olan projemizin başarıyla sürmesi en büyük dileğimizdir” denildi.

“Proje başarıyla tamamlandı"

Proje koordinatörlerinden Svetlana Aleksi, yaptığı bilgilendirmede, Krusevac Muzicka Skola Stevan Hristic Lisesi'nce Sırbistan'ın Koordinatörlüğü'nde sürdürülen ve Bulgaristan'dan Secondary School Ivan Vazov Lisesi, Romanya'dan Lıceul De Arta Stefan Luchian Botosan Lisesi ve Türkiye'den de Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin birlikte yürüttüğü projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Proje çıktısı olarak ‘Sosyal ağların ergenlerin ruh sağlığına olan etkisi ve zorlukları, zararlı etkilerinin nasıl azaltılacağı, sosyal ağların kullanımı konusunda aileleri ve aradaki kişilerin de buna nasıl dahil olacağı konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.