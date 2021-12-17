Nazilli'de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 35 ayrı yakalama ve 42yıl kesinleşmiş hapis cezsı bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, başta hırsızlık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan 35 adet aranması bulunan G.T. isimli kadın yakalamak için operasyon düzenlendi. G.T'nin Nazilli de olduğu bilgisini alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan polis ekipleri G.T ‘yi Eğrek Mahallesi'nde bulunan evinde yakaladı. Gözaltına alınan G.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.