Nazilli'de 45 bin fidan ‘geleceğe nefes' sloganıyla toprakla buluşturuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında, 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye genelinde 2 bin 023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği Nazilli'de de büyük ilgi gördü.

“Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 11.11.2019 günü saat 11:11 de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon ağacı toprakla buluşturmak amacıyla yapılan ‘11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes' etkinliği Nazilli'de büyük ilgi gördü. Aynı dakikalarda 45 bin fidan ilçenin 24 noktasında toprakla buluşturularak ilk can suyu verildi. En küçüğünden asırlık çınarlara kadar on binlerin katıldığı etkinlik protokol üyelerinin tam kadro katılımıyla gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş başta olmak üzere öğrencilerin, öğretmenlerin, vatandaşların ve toplumun her kesiminden katılımın olduğu Beğerli mahallesindeki etkinlikte dağ-taş fidanla dolduruldu.

Etkinlikle ilgili bilgilendirmede bulunan Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, “Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünce 24 noktada geniş katılımlı en az 45 bin fidan dikimi planlanmıştır. Etkinlik Nazilli, Bozdoğan, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Yenipazar ve Sultanhisar olmak üzere 7 ilçede de İlçe Kaymakamlarımızın da katılımıyla yapıldı. İşletme Müdürlüğümüzdeki en kapsamlı etkinlik Nazilli İlçesi, Beğerli Mahallesinde gerçekleştirildi” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Devlet büyüklerimizin başlattığı bu kampanyaya biz de belediye olarak destek verdik. Yanan alanlarımızın yeniden ağaçlanması, ısınan iklim şartlarının değişiminde ters yönde katkıda bulunmak amacıyla ormanların gelişmesi çok önemlidir” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlattık. Bunun yaşatılması için de fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmetinde yararlı işte çalıştırma cezasını infaz ettiğimiz yükümlüler ev açık ceza infaz kurumumuzda bulunan hükümlülerimiz de bu gün bu sahada bizlere destek oldular. Biz de Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hem burada hem de başka alanlarda bizlere verilen fidanları toprakla buluşturduk. Modern ceza infaz anlayışı, insanların ömürlerini dört duvar arasında çürütmekten ziyade insanları kamuya yaralı işlerle tanıştırıp orada cezalarını infaz edilmesini de hedefliyor” dedi.

İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile bu tarih Milli Ağaçlandırma günü olarak kutlanacak. Ülkemizin 2023 noktasında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Bizde Nazilli ve çevresindeki 6 ilçede 45 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüzde hazırlanan kara selvi, limon, dut ve fıstık çamlarını toprakla buluşturacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe protokolü ile davetliler ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirmelerinin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi.