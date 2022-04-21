İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece boyunca devam eden asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca devam eden asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalandı.



Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, amacıyla ilçe genelde genel uygulama yapıldı. Dün gece geç saatlerde Altıntaş Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri durumunda şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında 2 farklı suçtan toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi olan B.B olduğunu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Gece boyunca yapılan uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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