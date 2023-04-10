Nazilli'de 5 bin kişi aynı sofrada buluştu

Ramazan ayının ilk günü Belediye Meydanı'nda kurulan sofralarla başlayan iftar programlarının 10'uncusu İsabeyli Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Nazilli Belediyesi Ramazan ayının bereketini şehrin farklı mahallerinde vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Nazilli Belediyesi tarafından İsabeyli Mahallesi Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryeri'nde verilen iftar yemeğinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar Ramazan ayının bereketini ve maneviyatı hep birlikte yaşadı.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini sık sık vurgulayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazilli Belediyesi olarak personellerimizle 10. iftar programımızı İsabeyli Mahallemizde gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin gösterdiği teveccüh ile Ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşamak ve yaşatmak nasip oldu. Ramazan ayının ilk gününden bu yana yoğun bir katılımla 10. iftarımızı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. ‘Bereketli Ramazan Birlikte Nazilli' diyerek başlattığımız iftar programlarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Temennim; bundan sonraki Ramazan aylarında da bu geleneğimizi devam ettirmek. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Gönül sofralarımıza katılan binlerce hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.