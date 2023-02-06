Nazilli'de 5 tır ve 2 kamyon dolusu yardım malzemesi toplandı

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesi için başlatılan kampanya çerçevesinde vatandaşlar yardımlarını ulaştırmak için Belediye Meydanı'na akın etti.

Yardım toplandığı haberini alır almaz Belediye Meydanı'na gelen binlerce Nazillili, 8 saat gibi kısa bir sürede 5 tır ve 2 kamyon dolusu malzeme topladı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşların el birliği ile araçları doldurduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yardım toplama süresi boyunca bir an olsun meydandan ayrılmadı. Binlerce battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık giysi, eldiven, bere, atkı, çocuk bezi, uyku tulumu, ayakkabı ve ısıtıcı yardımı yapan Nazillililer, kilolarca zeytin ve zeytinyağı getirerek ‘Nazilli Yanınızda' yazılı notlarla araçlara yükledi.

Deprem bölgesine yardım için 5 tır, 2 kamyon ve 22 tonluk paletli ekskavatör gönderdiklerini söyleyen Başkan Özcan, “Nazilli Kaymakamlığımızla birlikte başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımız benzeri görülmemiş bir destek verdi. Allah herkesten razı olsun. Gelen haberlerle ciğerimiz yanıyor ancak bu zor günleri her zaman olduğu gibi yine birlikte aşacağız. Dileğimiz daha fazla can kaybı yaşamamak. Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.