Nazilli'de 500 öğrenci ilk kez tiyatro izledi

M Barrie'nin Peter Pan eserinden uyarlanan Wendy ve Peter Pan tiyatro oyunu Nazilli Belediyesi ve NAZGEM'in katkılarıyla Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluştu.

Nazilli Belediyesi ve NAZGEM'in katkılarıyla sahnelenen Wendy ve Peter Pan tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

İsabeyli ve Aşağıyakacık Mahallelerinden öğrencilerin servislerle taşındığı oyun, 3 seans olarak yaklaşık 500 kişi tarafından ücretsiz olarak izlendi.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarına titizlikle uyuldu.

Öğrencilerle birlikte oyunu izleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Öncelikle başkentimiz Ankara'dan Nazillimize gelen ODTÜ ekibine çok teşekkür ediyorum. NAZGEM öğretmenlerimizle birlikte çok güzel bir işe imza attılar. Nazillimizde daha önce tiyatro oyunu izlememiş öğrencilerimiz burada çok keyifli vakit geçirdi. Bu tür etkinliklerin artırılması ve özellikle ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapacağız” diyerek seyircilerle özçekim yaptı.