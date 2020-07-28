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Nazilli'de 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi sahtecilik olaylarına karşı denetimlerini sürdüren polis ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi sahtecilik olaylarına karşı denetimlerini sürdüren polis ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele geçirildi.


Nazilli'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde alış veriş yapmaları ve kurbanlık almaları için polis ekipleri sahte çek ve para kalpazanlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.


Edinilen bilgiye göre, sahtecilikle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda H.D., isimli şahıstan Nazilli'de piyasaya sürülmek üzere olan 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele geçirdi. Gözaltına alınan H.D. isimli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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