Nazilli'de 7 kişinin öldüğü restoranı işleten şahsın çocukları gazetecilere saldırdı

Ekrem Coşkun Döner'in Nazilli şubesinde önceki meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 7 kişinin ölümüyle ilgili zanlıların adliyeye sevk edilmesi sırasında işletmecinin çocukları, gazetecilere saldırdı. Olayla ilgili Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nazilli Adliyesi'nde zanlıların adliyeye sevk edilmesi sırasında görüntü almak isteyen muhabirler, tutuklu yakınlarının saldırısına uğradı.

Nazilli Ekrem Coşkun Döner'de yaşanan patlama ve yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, adliye önünde görüntü almak isteyen gazeteciler işletme sahibinin biri kadın 3 çocuğunun saldırısına uğradı. Kolluk kuvvetlerinin gözü önünde yaşanan olayda, işletme sahibinin çocukları gazetecilere saldırıp, kullandıkları malzemelere zarar verdiler.

Darp edilen ve tehdide maruz kalan muhabirlerin ellerindeki cihazlar zarar gördü. Polis ekipleri çözümü saldırganlara müdahale etmek yerine muhabirleri adliyeden çıkartmakta buldu.

Olaya tepki gösteren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, saldırganların onca polisin önünde ve adliye bahçesinde gazetecilere tehdit, hakaret, fiziki müdahale ve gasp teşebbüsüne tepki göstererek, saldırganlardan şikayetçi oldu.