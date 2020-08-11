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Nazilli'de 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslar operasyonunda 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslar operasyonunda 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyeti aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda gasp, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, taksirle adam öldürme, suç uydurma gibi suçlardan aranmaları bulunan EG, OA, MC, HG, AE, İA, AB, ED, isimli 8 şahsı yakaladı. Haklarında 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 8 şahıs yapılan işlemlerinin ardından Nazilli E tipi cezaevine teslim edildi

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