Nazilli'de afet eğitimi almayan kalmayacak

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD) tarafından ilçe genelindeki ilköğretim okullarında verilen İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitim Programı devam ediyor. Çapahasan ve 15 Temmuz İlkokulu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitmeni Uzay Tok tarafından verilen seminerde; afet bilinci ve hazırlık, temel ilk yardım, temel arama kurtarma, temel yangın söndürme, acil durum çantası hazırlama gibi konularda öğrencilere bilgiler verildi. İlk yardımda temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramların ele alındığı seminerde, öğrenciler merak ettiklerini sorma imkanı da bulmuş oldu.

Eğitimlerin ilçe genelindeki tüm okullarda devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “NAFAD, kurulduğu ilk günden bu yana hem kamu kurumlarında hem de vatandaşların da katılabileceği seminerlerle bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bizler her zaman afet risklerinin belirlenip profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirdik. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin bu eğitimleri almasını ve afet durumunda karmaşaya mahal vermeden süreci yönetmek istiyoruz. Belediyemiz, afet öncesinde risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında geçici barınma ve zararların iyileştirilmesi için çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca şehrimizde ve ülkemizde yaşanacak afetlerde profesyonel müdahale edebilecek ekipler oluşturuyoruz. Dileriz bu ekiplere hiçbir zaman ihtiyacımız kalmaz. Ancak Türkiye aktif fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Bu nedenle tüm önlemleri almak zorundayız” dedi.

Afet ve Acil Durum Gönüllülerine AFAD ve NAFAD işbirliğiyle verilecek 5 günlük eğitimlerin ilki ise bugün Belediye Meclis Salonu'nda başladı.