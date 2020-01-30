Nazilli'de; afet ve acil durum değerlendirmesi

Nazilli Belediyesi, ülke genelinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşı bilgilendirmek için Nazilli'deki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları kitapçığını resmi internet sitesinde yayınladı.

“Deprem değil ihmal öldürür"

Tüm Türkiye'de vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yaşanabilecek afetler sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar vatandaşlarımızın panik olmasını önlemek, sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak, halkımızın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar hazırlanan kitapçıkta belirtildi. Son günlerde yaşadığımız olaylar ‘Deprem değil ihmal öldürür' sözünün gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle vatandaşlarımızın deprem anında ve sonrasında neler yapması gerektiğini en iyi şekilde bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Deprem bilinci konusunda büyük hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz Kasım ayında Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ADÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şule Gök Tudeş'in konuşmacı olarak katıldığı Deprem Bilinci ve Depremden Korunma Yolları konferansta da vatandaşları bilgilendirmişti. Belediye Başkanı Özcan, deprem ve acil durumlara ilişkin toplanma bölgelerinin belediyeye ait resmi internet sitesinde yer aldığını ve herkesin bu bölgeleri incelemesini istedi.