Nazilli'de alacak verecek davasında kan aktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfek ile başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 549 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.T. evinde bulundurduğu pompalı tüfek ile E.Y.'yi başından vurarak ağır yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısaca sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan H.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.