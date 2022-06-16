Nazilli'de apartmanın asansör boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi 67 sokakta öğle saatlerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen yaşlı adam, bir anlık dikkatsizlik sonucu apartmanın 2'nci katından asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.