Nazilli'de aranan 32 şahıs yakalandı, 23'ü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranması bulunan 32 şahıs yakalanırken, 23'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki gün içerisinde yaptığı ve 10 ekibin katıldığı aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 32 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 23 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece saatlerinde yakalanan 4 şahsın ise bekçiler tarafından yapılan sorgular esnasında yakalandığı öğrenildi.