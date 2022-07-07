Nazilli'de aranan 6 şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 6 kişi yakalandı.

Nazilli Emniyeti halkın huzur ve güveni için tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Nazilli emniyeti aranan şahıslara yönelik belirlediği 8 adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon da uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık, kamu malına zarar verme gibi suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların arasında 9 yıl ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar tutuklanarak, cezaevine sevk edildi