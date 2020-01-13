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Nazilli'de av hayvanlarına yem bırakıldı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Nazilli Şefliği tarafından av ve yaban hayvanları için yüksek kesimlerde yemleme çalışması yapıldı.


Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Nazilli Şefliği olarak sorumluluk bölgelerimizde doğada bulunan av ve yaban hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatılmıştır. Av Koruma Ekipleri tarafından doğaya buğday, yem, mısır, yeşillik, yemek artıkları, ekmek, sakatat ve benzeri bırakılmaktadır. Yemleme çalışmalarımız Nazilli DKMP Şefliği sorumluluk alanlarında devam etmektedir” denildi.

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